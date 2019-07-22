Украинские баскетболистки за выход на Евро-2021 сыграют с Бельгией, Португалией и Финляндией

Стали известны соперники женской сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы

Сборная Украины узнала соперниц по отбору Евробаскета-2021.

В понедельник в Мюнхене прошла жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу 2021 года. Украинские баскетболистки узнали соперников по турниру, финальная часть которого пройдет в Испании и Франции. Женская сборная Украины сыграет с командами Бельгии, Португалии и Финляндии. В финальную часть проходят 9 победителей групп, а также 5 лучших вторых команд. Отборочный турнир стартует в ноябре этого года.

Три года назад женская сборная Украины по баскетболу "три на три" стала серебряным призером чемпионата мира:

Напомним, что Украина проиграла борьбу за проведение Евробаскета-2021. Следующий чемпионат Европы среди женских команд примут Испания и Франция, а совместная заявка Украины и Швеции не смогла победить.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходил в Сербии и Латвии. Его победителем стала Испания, одолевшая в финале француженок со счетом 86:66. В числе 16 команд, приехавших на Евро-2019, была и сборная Украины, которая попала в одну группу с хозяйками первенства латвийками и чемпионками Старого света испанками. Увы, наши девушки не сумели выйти в плей-офф, проиграв в заключительной встрече группового раунда Великобритании.

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