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Украина проиграла борьбу за проведение Евробаскета-2021

15 июля, 13:27

Следующий чемпионат Европы среди женских команд примут Испания и Франция

Совместная заявка Украины и Швеции проиграла Испании и Франции борьбу за право проведения женского Евробаскета-2021. Об этом в ходе специальной церемонии сообщил президент FIBA-Европа Тургай Демирель. Таким образом, групповые раунды следующего континентального первенства примут Лион и Валенсия, а финальная часть пройдет в Париже.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходил в Сербии и Латвии. Его победителем стала Испания, одолевшая в финале француженок со счетом 86:66. В числе 16 команд, приехавших на Евро-2019, была и сборная Украины, которая попала в одну группу с хозяйками первенства латвийками и чемпионками Старого света испанками. Увы, наши девчонки не сумели выйти в плей-офф, проиграв в заключительной встрече группового раунда Великобритании.

А сразу  после провала Евробаскета-2019 в сборной Украины начались разборки. Капитан украинок Алина Ягупова рассказала о проблемах внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

Как сообщалось ранее, украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит почти полтора миллиона долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если "поршни" решат его отчислить или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег баскетбол, ФИБА

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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