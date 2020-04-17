Украинские сборники массово режутся в киберспорт, и не всегда побеждает сильнейший

Пока настоящий спорт находится на паузе, украинские баскетболисты решили сыграть в кибертурнире. Сегодня начались соревнования по компьютерной игре NBA 2K20 на Play Station 4, которые организовала Федерация баскетбола Украины с участием настоящих профессиональных игроков. Мы писали, что украинские сборники примут участие в турнире по киберспорту.

В частности уже "шпилят" звезды сборной Украины Артем Пустовой из испанской "Барселоны" и Александр Липовый из греческого "Промитеаса", а также их коллеги из отечественных клубов: Вячеслав Петров из "Киев-Баскета" и Александр Кобец из "Черкасских мавп", Максим Закурдаев и Иссуф Санон из "Днепра", Вадим Прокопенко и Роман Новиков ("Одесса"), Игорь Бояркин ("Харьковские соколы"), Александр Антипов ("Прометей"), Юрий Кондраков ("Киев-Баскет"), Андрей Кожемякин ("Запорожье").

И в киберспорте далеко не всегда все происходит так, как в реальности. Например, Липовый "Бостоном" проиграл "Бруклину" Прокопенко, а Пустовой "Денвером" уступил "Лейкерс" Петрова. Прямые трансляции в интернете даже озвучивает профессиональный комментатор. Сегодня игры будут длиться до 21:40.

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Сначала ребята выяснят отношения своими командами на групповом этапе, а затем – в плей-офф. Завершится турнир 28 апреля.

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