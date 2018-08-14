Украинские звезды НБА могут приехать в сборную на матчи отбора на ЧМ-2019

Сегодня, 09:54

Федерация и НБА договариваются о сумме страховки для баскетболистов

Михайлюк готов вернуться спустя 4 года и напугать лидеров испанцев. Фото AFP
Михайлюк готов вернуться спустя 4 года и напугать лидеров испанцев. Фото AFP

Баскетбольные фаны, готовьтесь: в сентябре к нам могут приехать украинские энбеашники, уже зарекомендовавший себя в "Лейкерс" в Летней лиге Святослав Михайлюк и новоиспеченный игрок "Атланты", пять лет провыступавший за "Финикс", Алексей Лэнь. Оба украинца изъявили желание сыграть в следующих двух матчах отбора на чемпионат мира - 14 сентября против Испании в Киеве и 17-го - против Черногории в Никшиче.

Напомним, что "Лос-Анджелес Лейкерс" и атакующий защитник Святослав Михайлюк согласовали трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов. 21-летний Михайлюк ранее выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA.

Клубы готовы отпустить ребят, и сейчас наша федерация ведет переговоры с НБА, чтобы все это организовать.

Единственный нюанс, который остается решить, - страховка. По правилам НБА, ее должна обеспечить именно украинская сторона. В пресс-службе федерации нам сказали, что сумму страховки до завершения переговоров разглашать не могут, чтобы не навредить процессу.

Если все сложится, такое усиление нам будет очень кстати, ведь Украине нужно вылазить с 5-го места группы - квалифицируются на чемпионат команды топ-3. Наш следующий соперник Испания - лидер группы, Черногория тоже над нами - 4-я. Оба спортсмена уже давненько не играли за сборную. Михайлюк последний раз - еще четыре года назад, когда в 17 лет стал самым юным участником ЧМ-2014, но после этого выезжал только на матчи молодежки. У Алекса вообще может быть дебют во взрослой команде: опыт у него еще юношеский - благодаря выступлению на ЧЕ-2010 (U18) его как раз и заметили за океаном.

Добавим, что украинский баскетболист Джоэль Боломбой получит российский паспорт и планирует выступать за их сборную. Также игрок подписал контракт на три года с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Боломбой был выбран "Ютой" на драфте НБА 2016 года во втором раунде. Провел 20 матчей в НБА за "Юту" и "Милуоки" в сезонах-2016/17 и 2017/18.
баскетбол, Алексей Лэнь, сборная Украины по баскетболу, Святослав Михайлюк

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Автор:

Катерина Макаревская

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