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Украинский баскетболист стал третьим по результативности в своей команде НБА

21 декабря, 18:06

"Детройт" Михайлюка проиграл в гостях "Бостону", а наш защитник набрал 12 очков

Свят потерзал защиту "Бостона"

Свят потерзал защиту "Бостона"

Неплохо себя проявил украинский атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против "Бостон Селтикс". Правда, его команда проиграла в гостях со счетом 93:114. Вчера мы писали, что "Атланта" украинца Лэня продолжает падение в регулярном чемпионата НБА.

Михайлюк получил довольно много игрового времени – 28 минут 40 секунд. 22-летний уроженец Черкасс стал третьим по результативности в своей команде, добыв 12 очков. Что интересно, все баллы Свят набрал трехочковыми бросками, реализовав четыре из семи дальних попыток. А вот пять средних бросков пришлись в "молоко". Смотрите видео всех интересных действий молодого украинца в матче.

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Также Михайлюк сделал по два перехвата и подбора, а также одну передачу, совершив три потери и получив два фола. Достойный урожай против команды, которая занимает второе место в Восточной конференции. "Детройт" пока что идет на 10-й позиции с отставанием от зоны плей-офф в две победы.

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баскетбол НБА Детройт Пистонс Святослав Михайлюк Бостон Селтикс

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