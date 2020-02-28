Украинский центровой НБА Алекс Лэнь сделал первый дабл-дабл в форме "Сакраменто"

Украинец Алексей Лэнь продолжает завоевывать свое место в составе "Сакраменто Кингз", куда его недавно обменяли из "Атланты Хокс". Минувшей ночью его команда сражалась в гостях с "Оклахомой-Сити Тандер", но все же уступила – 108:112. К слову, читайте о дебюте Лэня в "Сакраменто" с потасовкой.

26-летний Лэнь начал матч на скамейке запасных, а всего в игре провел 21 минуту. За это время он успел оформить дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 11 подборов. Также наш центровой сделал один блок-шот, совершил одну потерю и три фола. Смотрите видеообзор действий Алекса во встрече с "Оклахомой".

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Эта победа позволила "Оклахоме" укрепиться на пятой позиции Западной конференции, а "Короли" из Сакраменто остались на 12-й. У команды Лэня 24 победы и 34 поражения. "Мемфис", который занимает восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф, имеет 28 побед и 30 поражений.

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