Слезы, смех и любимая песня: как прощались легендарным Коби Брайантом

24 февраля на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом. Проститься с легендой пришли около 30 тысяч человек, в том числе многие знаменитости из мира спорта и шоу-бизнеса. Напомним, Коби Брайант вместе со своей дочерью Джианной погиб в авиакатастрофе 26 января недалеко от Лос-Анджелеса.

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Одной из первых вступила вдова Брайанта Ванесса. Она произнесла трогательную речь о погибшей дочери, а затем рассказала, каким был Коби за пределами баскетбольной площадки. Она описала его как любящего мужа и хорошего отца с добрым сердцем, который был "самым ценным игроком для дочек". Также Ванесса рассказала, что Джанна была доброй и умной девочкой, которая всегда любила целовать маму, желая ей доброго утра и спокойной ночи.

Затем попрощаться с Коби Брайантом вышел другая легенда баскетбола Майкл Джордан. Во время своей речи Джордан не сдержал слез, но затем отшутился: "Мне придется смотреть на еще один плачущий мем", чем рассмешил зал. Также о своих отношениях с Коби рассказал знаменитый Шакил О'Нил.

После этого пианистка Алиша Киз исполнила "Лунную сонату" Бетховена, которую Брайант научился играть, реализовав свою мечту.

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Затем на сцену вышла знаменитая певица Кристина Агилера и спела "Аве Мария" на итальянском языке, в память от том, что ранние годы Коби прошли в Италии, когда его отец играл за местную команду.

Напоследок на сцене появилась Бейонсе. Певица надела желты костюм в цветах "Лейкерс", а ее руки украшал фиолетовый маникюр с надписями – на правой руке было нанесено Kobe, а на левой GiGi. Певица начала петь песню XO, но затем остановилась и обратилась к залу: "Я здесь, потому что я люблю Кобе, и это была одна из его любимых песен". Затем она сказала, что начнет сначала и попросила зрителей подпевать. Затем Бейонсе исполнила свой хит Halo, а после этого послала воздушный поцелуй в небеса.

Одной из причин падения вертолета называют туман. Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время тумана. Американская вертолетная компания Island Express Helicopters, чей вертолет потерпел крушение 26 января, имела федеральную полетную лицензию, которая ограничивала полеты в определенных погодных условиях. Это означает, что пилоты могли летать только днем, если они имеют хороший обзор.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

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