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Украинский клуб договорился о товарищеском матче с российским ЦСКА

21 августа, 17:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболисты "Днепра" сыграют на тренировочном турнире в Турции с тремя соперниками

В ближайшем сезоне, 2020/2021, "Днепр" выступит в баскетбольной Лиге чемпионов. Чтобы подготовиться к квалификации турнира, наша команда сыграет несколько спаррингов. К слову, на днях украинские команды попали в одну группу Кубка Европы.

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В начале сентября "Днепр" примет участие в предсезонном турнире в Турции, пишет издание "Планета Баскетбол" со ссылкой на турецкие СМИ. На групповом этапе соперниками подопечных Дениса Журавлева будут московский ЦСКА и турецкий "Анадолу Эфес" – команды Евролиги, элитного клубного турнира Старого Света. С российским клубом на Gloria Cup днепряне сразятся 2 сентября, а с турецким – 3-го.

Во второй группе выступят "Бахчешехир", "Галатасарай" и российские "Химки". С кем-то из этого трио "Днепр" сыграет 6 сентября в стыковой встрече за распределение мест. По возвращению домой, украинская команда будет готовиться к дебюту в Лиге чемпионов ФИБА, который запланирован на 15 сентября.

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