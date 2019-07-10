Украинский "Майкл Джордан": "Мой самый сложный бросок – "Камикадзе"

Самые крутые мастера по броскам сверху живут в Украине. Интервью с королем слэм-данков Дмитрием Кривенко

Дмитрий Кривенко. Фото: FIBA

За что баскетбол любят больше, чем футбол? Обычно ответ прозаичный: не нужно ждать гол полтора часа, мяч залетает в корзину фактически ежеминутно, а то и чаще. Но особенно зрелищно смотрятся слэм-данки, когда игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками вколачивает мяч в кольцо. В сильнейшей лиге мира – НБА – из данков сделали настоящий культ, ежегодно проводя самый рейтинговый и эффектный конкурс – по броскам сверху. Его победителем в 1980-х был и Его Воздушество Майкл Джордан, пролетавший на пути к корзине несколько метров.

С 2012 года определять сильнейшего данкера мира начала и Международная федерация баскетбола. И оказалось, что самые крутые мастера по броскам сверху живут в Украине – за нами остались три из шести конкурсов. Дважды – в 2016-м и 2018-м – побеждал Дмитрий Smoove Кривенко, а в 2019-м слэм-данк контест выиграл Вадим Miller Поддубченко.

Кривенко многие называют королем данков. Помимо этого, вместе со своей командой "Герои площадок" он стал чемпионом Украины в баскетболе 3х3, также Smoove – участник коллектива Dunk Elite, команды топ-данкеров мира. Дмитрий нашел время и рассказал нам, как он стал №1 на планете и может ли данкерство быть профессией.

С чего началась ваша карьера данкера?

Я, как и все баскетболисты, мечтал забивать сверху, но это не было первоочередной целью. Старший брат тоже хорошо бил данки, поэтому мне тоже хотелось этого, но больше времени я все же уделял просто игре в баскетбол. Первый свой данк я забил в 14 лет на уроке физкультуры в школе. Уже в 15 я поучаствовал в первом конкурсе по броскам сверху. Примерно до 21 года я не рассматривал слэм-данки как свою карьеру, хотя и побеждал во многих соревнованиях. В то время не было возможности хорошо зарабатывать на этом деле, поэтому я все еще фокусировался просто на баскетболе и баскетбольном фристайле.

В 2012 году меня пригласили на престижный конкурс в Лондон, и я там себя очень хорошо показал. Проиграл лишь в дополнительном раунде звездному гостю из США. Там я познакомился со спортивным агентом, с которым затем заключил соглашение. Это, можно считать, стало началом моей карьеры. В начале 2013-го я одержал победу на конкурсе в Бирмингеме, Великобритания. С 2013 года я начал очень много путешествовать по Европе, а затем и по всему миру. И с того момента я стал делать максимальный упор на карьеру данкера, а мечту стать профессиональным игроком отложил в сторону.

Расскажите о своих тренировках. Сколько уделяете времени отработке бросков?

Работа в тренажерном зале идет три раза в неделю. Основной объем работы проходит зимой. Мой сезон для бросков – лето, поэтому холодное время года использую для тренировок. Все свободное время от тренажерного зала посвящается слэм-данкам или баскетболу. Мне сложно соблюдать идеальный режим, так как, кроме самих данков, мне также нравится играть и делать баскетбольные трюки. Не могу сказать, что игра в баскетбол идет мне на пользу как данкеру, но отказаться от этого я никак не могу.

Какими навыками и качествами должен обладать топ-данкер?

В первую очередь высоким прыжком. Если есть прыжок, ты можешь успевать прокрутить в воздухе что-то интересное, впечатляя судей и зрителей. Важна изобретательность, пластика, сила завершения. Все это в комплексе складывается в финальное впечатление. Удивительно, но за недолгие мгновения полета можно успеть продемонстрировать очень много. Особенно ценятся броски, которые данкер придумывает сам. Если бросок авторский и его никто не может повторить, то это высший пилотаж.

Ваш самый сложный данк? Можно сейчас придумать что-то новое?

Мой самый сложный бросок – "Камикадзе". Название произошло от никнейма японского баскетбольного фристайлера Kamikaze, чей трюк был взят за основу (в полете пронести вращающийся мяч под ногой. – Авт.). Сначала я пробовал забить это на низкие кольца, затем постепенно переходил на нормальное. Чтобы отточить технику и забить этот данк, мне понадобилось три дня.

Один из тех, которые были придуманы недавно и теперь широко используется во всем мире, – это бросок, благодаря которому я победил в прошлом году на чемпионате мира. Во время отталкивания я ударяю мяч об пол так, чтобы он пролетел под моей ногой, и в воздухе уже ловлю его и забиваю. Мне удалось усложнить его и добавить еще несколько элементов – пас самому себе из-за спины и разворот на 180 градусов. Надеюсь исполнять этот вариант почаще в будущем.

Также за собой я закрепил многие данки после паса самому себе из-за спины. В момент разбега я набрасываю себе мяч через голову вверх, выпрыгиваю и уже в воздухе кручу разнообразные элементы. Еще в детстве я подсмотрел этот классный пас у игрока НБА Рекса Чепмена, а теперь сделал это своей фирменной фишкой.

Как проходит отбор на чемпионат мира по данкам? большая конкуренция в Украине?

Отобраться на чемпионат мира можно двумя способами. Первый способ. Чтобы в следующем году попасть на ЧМ, в этом году нужно выиграть один из конкурсов FIBA3x3 World Tour – это серия из самых крупных и престижных турниров по баскетболу 3х3 в мире. Проводятся они в разных странах – от США до Китая. Второй способ. Федерация баскетбола может делегировать данкера для участия в чемпионате. Это случается нечасто, потому что в этом случае федерация должна оплатить дорогу, проживание, а так как к данкам еще не все относятся серьезно, то велика вероятность, что к лишним затратам федерации не готовы. В первом же случае поездку данкеров спонсирует FIBA3x3.

Почему решили участвовать в чемпионате мира второй раз? Кто зачастую ваши главные конкуренты?

А почему не участвовать? (Улыбается.) Я участвую везде, где есть возможность. Я люблю это дело, я этим заряжаюсь и этим живу. Без соревнований было бы скучно. А возможность завоевать вторую медаль, да и просто слетать на Филиппины, упускать не хотелось. Не могу сказать, что был уверен в своей победе, но, выходя на площадку, другого настроя быть не может: ты изначально должен чувствовать себя победителем, так как только в этом случае ты можешь расслабиться и показать свой максимум, не оглядываясь на выступление остальных участников.

Зачастую самый главный конкурент – ты сам. Если ты готов на 100% и забиваешь все свои броски с первых попыток, то можно считать, что победа в кармане. Часто случается, что победа достается тому, кто не промахивался, поэтому даже если человек немного выше уровнем, но забивает бросок не с 1-й, а с 3-й попытки, его шансы на победу уменьшаются.

В каких самых сложных условиях приходилось выступать?

Практически всегда после длительных перелетов очень сложно прийти в себя, не говоря уже о том, чтобы выходить и бороться за победу. Но был однажды случай, когда я прилетел в Индию в 9:00, а в 13:00 мне нужно было уже быть на площадке. Я боялся травмироваться, поэтому действовал максимально осторожно, но, к счастью, получилось все на ура, и сразу после соревнования я отправился в отель отсыпаться до следующего выступления, которое было на следующий день. А на Филиппинах из-за кондиционеров на арене я даже простудился.

Помимо чемпионата мира, какие есть престижные турниры у данкеров?

Есть несколько топовых турниров. В США пару лет назад проводился конкурс в формате телешоу Dunk King, во втором сезоне которого я принимал участие. Победитель там получал 100 тысяч долларов. Также в Америке было еще одно тв-шоу – Данк Лига. Там ребята соревновались за 50 000. В основном, где есть большие призовые, там и престиж. Но есть места, где и без денег очень классно. Например, Рига. Там проводится один из лучших конкурсов Kings Of Air, который каждый год собирает на своей площадке лучших данкеров со всего мира. В список престижных мероприятий я бы добавил Shut Up & Play в Берлине, Quai54 в Париже, Midnight Madness в Лондоне и Moscow Open. Титул чемпиона любого из этих конкурсов украсит резюме данкера.

Оцените уровень бросков на последних конкурсах НБА. Кто в Лиге выполнил лучший данк?

Лучший данкер из действующих баскетболистов – это, скорее всего, новичок Зайон Уильямсон. Если бы не травмы, то я бы выбрал Зака Лавина и Аарона Гордона. Именно между ними была самая зрелищная дуэль в истории данк-контестов. Есть и Деррик Джонс младший, но он так и не раскрыл свой потенциал в конкурсе. Ну а лучшим данком навсегда останется мельница на 360 градусов от Винса Картера в 2000 году. Уверен, так считают 90% любителей баскетбола.

Уровень данков на конкурсах колеблется. Молодые игроки, которые участвуют в контесте, выросли на роликах в "Ютубе" и знают все тонкости данкерского дела. Проблема лишь в том, что не всегда у них получается исполнить задуманное именно в момент конкурса.

Данкер может быть профессией?

Может, но это зависит от уровня потребностей каждого человека. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно побеждать практически везде, куда тебя приглашают, а это делать могут лишь единицы.

Кроме данков, я начал заниматься "Ютуб-каналом" и еще несколькими вещами, и это позволяет чувствовать себя спокойнее в финансовом плане. Ведь любая травма выводит тебя из соревновательного ритма на несколько месяцев, а отсюда и отсутствие заработка. Поэтому лучше иметь запасные варианты.

Призовые могут быть абсолютно разными – от 500 до 100 000 долларов. На конкурсах местного уровня заработать сложно. Это скорее будет просто приятный бонус. На соревнованиях FIBA3x3 за победу дают $2500. Иногда проводятся конкурсы немного большего масштаба и там можно получить за победу $3000-5000.

Максимальные призовые всегда были на американских тв-шоу. Победители конкурса City Slam получали $10 000, победитель шоу Dunk League – $50 000, а чемпион Dunk King – $100 000. Но нельзя рассчитывать только на шанс победить в таких соревнованиях. Нужно иметь достаточно хороший уровень, чтобы приглашения на соревнования и выступления были постоянными. В таком случае будет идти хоть и небольшой, но зато постоянный доход – заключил Дмитрий Кривенко.

Отметим, что автором слэм-данков считается американский центровой Боб Керлэнд – звезда студенческого баскетбола в составе "Оклахомы". Но после университета не пошел в НБА, а устроился на обычную работу и продолжал выступать на любительком уровне, выиграв две Олимпиады – в 1948-м и 1952-м. Как-то в середине 40-х Керлэнд оказался с мячом под кольцом и в прыжке буквально заложил его в корзину. "Я не планировал ничего подобного. В этом не было злого умысла", – оправдывался Боб, который ввел самый надежный бросок в баскетболе. Но до конца 50-х данки считались "дурным тоном" и неуважением к защитникам, которые так жестко встречали бьющих сверху, что те не могли продолжить игру.

Кстати, первой женщиной, которая исполнила данк в профи-игре, считается Кардте Хикс, девушка ростом всего 176 см - как для данкерши немного. Американка долго выступала наравне с мужчинами и даже какое-то время выдавала себя за своего брата, чтобы иметь возможность играть в баскетбол. Данк у нее получился в 1978 году в матче Евролиги, когда карьера Хикс занесла ее в Нидерланды. Видео этого момента не сохранилось, как и других подробностей о той игре. Но позже сама Кардте рассказывала: "Одна из девочек отдала мне пас так высоко, что у меня появился шанс сделать слэм-данк. Я повисла на кольце, и в зале повисла тишина. Они такие: "Что только что произошло?!".

Правда, не все верят в то, чего не видели и утверждают, что первой забила сверху студентка университета Западной Вирджинии Георгианн Уэллс в 1984-м в игре против "Чарльстона". При этом мяч тогда был стандартного "мужского" размера, без поблажек для девушек. В женской НБА первый данк, а точнее первые два данка, вписала в историю Лиза Лесли (1,96 м), одна из лидеров "Лос-Анджелес Спаркс". Свой дебютный она заколотила в 2002 году в матче против "Майами Сол". Американка призналась, что научилась этому еще в девятом классе, когда занималась легкой атлетикой и тренировалась делать прыжки в высоту. Со времен Лесли в ВНБА слэм-данк покорился еще шести баскетболисткам.

Но вообще за океаном подсчитали, что в среднем девушки отрываются от пола на 48 см, тогда как у мужчин этот показатель превышает 70 см. Кроме того, в официальных матчах есть рекомендации тренеров, запрещающие женщинам рисковать, так как "забивая сверху, баскетболистка может получить травму".

Как сообщалось ранее, мужская сборная Украины по баскетболу вышла в финал проходящей в Неаполе Универсиады-2019, одолев в полуфинальном матче команду Австралии. В матче за "золото" соперником нашей команда будут баскетболисты США. Интересно, что эти команды уже встречались в финале 14 лет назад. Тогда победа досталась американцам.

Также мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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