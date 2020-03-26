Украинский Робокоп в Испании: игрок не пропустил ни одного матча в сезоне

Испанский баскетбольный клуб "Уникаха" решил подвести собственные итоги сезона-2019/20, который был прерван из-за коронавируса. Украинский центровой команды Владимир Герун оказался единственным игроком в Малаге, который не пропустил ни одного матча в этом сезоне. Вчера Герун отпраздновал день рождения.

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"У "Уникахи" есть свой особый Робокоп – игрок, который никогда не пропускает поединки. Владимир Герун сыграл во всех 42 матчах в этом сезоне. Он единственный игрок "Уникахи", который не вылетал из строя из-за травмы или каких-то других обстоятельств. За Геруном следует Адам Вачински с 41 игрой – только одна встреча была пропущена. По 40 матчей провели Джош Адамс и Деон Томпсон", – характеризует достижение Геруна La Opinión de Málaga.

Отметим, что "Уникаха" не доиграла сезон в чемпионате Испании и Еврокубке. Баскетболисты тренируются самостоятельно. В Лиге АСВ Герун в среднем за 17,2 минуты на площадке набирал 7.3 очка и делал 4.5 подбора за игру. Команда из Малаги на момент остановки испанского чемпионата занимала 8 место в турнирной таблице с 12 победами и 11 поражениями. Зато "Уникаха" с украинцем под щитом дошла до финала Кубка Испании.

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