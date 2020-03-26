Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Украинский Робокоп в Испании: игрок не пропустил ни одного матча в сезоне

26 марта, 11:36

Елена Павлова

Владимир Герун без пауз отбегал 42 встречи, впечатлив прессу в Малаге

Испанский баскетбольный клуб "Уникаха" решил подвести собственные итоги сезона-2019/20, который был прерван из-за коронавируса. Украинский центровой команды Владимир Герун оказался единственным игроком в Малаге, который не пропустил ни одного матча в этом сезоне. Вчера Герун отпраздновал день рождения.

Читайте также: И снова в топе: украинский великан в десятке лучших новичков Еврокубка и будет играть в 1/4 финала

"У "Уникахи" есть свой особый Робокоп – игрок, который никогда не пропускает поединки. Владимир Герун сыграл во всех 42 матчах в этом сезоне. Он единственный игрок "Уникахи", который не вылетал из строя из-за травмы или каких-то других обстоятельств. За Геруном следует Адам Вачински с 41 игрой – только одна встреча была пропущена. По 40 матчей провели Джош Адамс и Деон Томпсон", – характеризует достижение Геруна La Opinión de Málaga.

Отметим, что "Уникаха" не доиграла сезон в чемпионате Испании и Еврокубке. Баскетболисты тренируются самостоятельно. В Лиге АСВ Герун в среднем за 17,2 минуты на площадке набирал 7.3 очка и делал 4.5 подбора за игру. Команда из Малаги на момент остановки испанского чемпионата занимала 8 место в турнирной таблице с 12 победами и 11 поражениями. Зато "Уникаха" с украинцем под щитом дошла до финала Кубка Испании.

Смотрите также, как женская сборная Украины по баскетболу одержала переиграла Португалию

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

робокоп чемпионат Испании баскетболист Владимир Герун Уникаха Малага

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Ничего не чувствую": спортсмен, заразившийся коронавирусом, рассказал о потерях своего организмаБаскетбол
"Врач позвонил": украинский спортсмен с зарплатой 1,5 млн долларов раскрыл результат теста на коронавирусБаскетбол
"Японцы сейчас похожи на камикадзе – в кафе, ТРЦ скопление людей": капитан сборной о пандемии в ЯпонииБаскетбол
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболу
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболуБаскетбол
Когда коронавирус накрыл всю семью, а мама лежит в коме: трагедия известного игрока
Когда коронавирус накрыл всю семью, а мама лежит в коме: трагедия известного игрокаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...