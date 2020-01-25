Умер бывший баскетболист украинского клуба, поигравший в НБА

Роберт Арчибальд становился в Украине MVP

Печальное известие пришло из США. В штате Иллинойс скончался бывший центровой мариупольского "Азовмаша" Роберт Арчибальд. Баскетболист умер на 40-м году жизни, а причины смерти пока что не сообщаются. Ранее мы писали, что на заработках в Польше умер 23-летний чемпион Украины.

Арчибальд остается единственным шотландским игроком, выступавшим в НБА. Правда, за всю карьеру в самой сильной лиге мира он в 2002-04 гг. провел всего 44 матча: за "Мемфис", "Финикс", "Торонто" и "Орландо". После НБА центровой построил вполне успешную карьеру в Европе, где успел поиграть за испанские "Валенсию", "Ховентут", "Уникаху" и "Сарагосу", а также итальянский "Скаволини" и украинский "Азовмаш". Причем в чемпионате Украины Роберт стал самым полезным игроком финальной серии 2008 года. В том сезоне Арчибальд стал с "Азовмашем" чемпионом.

На юниорском и молодежном уровне он играл за сборную Шотландии. А на чемпионате Европы 2011 года и Олимпийских играх-2012 в Лондоне – уже за объединенную команду Великобритании.

Реклама

Читайте, как украинец Лэнь вернулся в состав "Атланты" после травмы.

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Смотрите сюжет о романе бывшей звезды НБА Денниса Родмана с певицей Мадонной

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама