В 50 лет все только начинается: сегодня – годовщина второй свадьбы легендарного Майкла Джордана

27 апреля 2013 года самый знаменитый в истории баскетболист Майкл Джордан женился второй раз. В это время шестикратному чемпиону НБА в составе "Чикаго Буллз" стукнуло уже 50 лет, но это его не остановила. Его избранницей стала кубинская модель Иветт Прието, которая младше спортсмена на 16 лет. Недавно Джордан выиграл у китайцев дело об использовании его имени.

Джордан дважды выигрывал Олимпийские игры – в 1984 и в 1992 годах, приводил "Чикаго" к победе в НБА в 1991-93 и 1996-98 гг. Дважды уходил и возвращался в НБА, заканчивал карьеру уже в "Вашингтоне". Со временем стал основным владельцем клуба "Шарлотт Хорнетс". Его заработки за всю карьеру оцениваются в 1,85 миллиарда долларов.

Майкл и Иветт встречались три года перед свадьбой, и в 2011 году сообщили о помолвке. Однако бракосочетание все откладывалось. Церемония прошла во Флориде: на венчании в церкви присутствовало 500 гостей, к которым позже на праздновании присоединилось еще 1500.

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Ныне у "Его Воздушества" уже пятеро детей. От первого брака с Хуанитой, который длился с 1989-го по 2006 год, у него двое сыновей и дочь. А в феврале 2014 года у Майкла с Иветт родились девочки-близняшки.

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