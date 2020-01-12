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В битве лидеров чемпионата Украины по баскетболу набросали почти 200 очков

12 января, 10:15

"Химик" обыграл "Днепр" и приблизился к лидеру Суперлиги

"Химик" и "Днепр" сыграли результативно

"Химик" и "Днепр" сыграли результативно / Фото: БК Днепр

Вопреки ожиданиям, очень результативным получился центральный матч выходных в чемпионате Украины по баскетболу. "Днепр", возглавивший турнирную таблицу, ездил в Южный в гости к чемпиону 2019 года – "Химику". Мы писали, как "Днепр" обыграл "Одессу" и стал лидером чемпионата Украины.

В итоге команды не стали действовать от защиты, а позволили себе и зрителям насладиться атакой. Лучше это получилось у хозяев – "Химик" выиграл у "Днепра" со счетом 101:91. На какое-то время южненцы даже вышли на первое место.

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Но позже "Прометей" также в очень результативном матче справился в Каменском с "Запорожьем" – 105:95. Получилась интересная ситуация, когда три команды набрали по 27 очков. Лишь по дополнительным показателям "Прометей" захватил лидерство. Но "Днепр" сыграл на один матч меньше, чем главные конкуренты из "Химика" и "Прометея".

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Еще в одной встрече субботы "Одесса" обыграла дома "Харьковских соколов" со счетом 75:63. Причем более половины командных очков, 40 (!), в свой актив занес американский защитник хозяев Брюс Месси.

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