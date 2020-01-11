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"Киев-Баскет" добыл волевую победу над "Николаевом" и приблизился к лидерам Суперлиги

11 января, 12:00

В субботу встретятся вторая и первая команды чемпионата Украины - "Химик" и "Днепр"

Американец Паттерсон на этот раз не сумел обыграть команду Павлова и Петрова

Американец Паттерсон на этот раз не сумел обыграть команду Павлова и Петрова / Фото: ФБУ

Нынешний сезон украинской Суперлиги прекрасен тем, что практически любая команда может обыграть любую. Даже откровенные аутсайдеры из Харькова победили в одной встрече и периодически создают проблемы лидерам. В последнее время камнем преткновения для единственного представителя Украины в еврокубках, "Киев-Баскета", стал "Николаев". Как мы сообщали, "Киев-Баскет" обыграл "Николаев" во втором матче полуфинала Кубка после домашнего фиаско. В декабре подопечные Айнарса Багатскиса уступили дома с разницей в 16 очков, но в начале января сумели победить в гостях с разницей в 20 пунктов.

В пятницу вечером соперники вновь встречались в Киеве, но уже в чемпионате страны. Николаевцы вновь создали киевлянам серьезные проблемы. Парни Виталия Черния выиграли три четверти из четырех, но провалились в третьей 10-минутке – 17:35. Это в конечном итоге и решило исход противостояния в пользу "Киев-Баскета" – 96:91.

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Киевляне на этот раз меньше дали разгуляться американцу Квентину Паттерсону, который набрал 21 очко. При том что его партнер по "Николаеву" Сергей Приймак собрал 26 пунктов и 7 подборов. А вот у хозяев легионеры вели себя скромно, а первые скрипки играли украинцы: Сергей Павлов (22 очка), Богдан Близнюк (19) и Вячеслав Петров (14). Пока столичная команда идет на четвертом месте с 9 победами в 14 матчах.

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В субботу в Южном пройдет интереснейший поединок Суперлиги: "Химик", который делит второе место с "Прометеем", примет лидеров турнира из "Днепра".

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