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В этот день 61 год назад началась феноменальная победная серия "Бостона" в чемпионатах НБА

9 апреля, 13:34

Вадим Авдасев

"Селтикс" выиграли восемь раз подряд в самой сильной баскетбольной лиге мира

9 апреля 1959 года стало знаменательным днем в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В этот день 61 год назад баскетболисты "Бостон Селтикс" стали чемпионами, обыграв в финальном противостоянии "Миннеаполис Лейкерс" со счетом матчей 4:0. Этот титул стал первым для "Бостона" в самой, как позже оказалось, длительной победной серии в истории НБА. С 1959-го по 1966-й "Селтикс" выиграли восемь (!) чемпионств подряд, чего никому до сих пор так и не удалось повторить. К слову, читайте, как четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом.

Всего же с 1957 г. по 1966 г. "Бостон" десять (!) раз подряд выходил в финал. В 1957-м выиграл у "Сент-Луис Хокс", а год спустя проиграл. После окончания серии "кельты" ушли в тень всего на год, а в 1968 и 1969 гг. обыгрывали в финалах "Лос-Анджелес Лейкерс" – преемников того клуба из Миннеаполиса, с победы над которым и началась феноменальная серия.

Главным творцом тех успехов "Бостона" был легендарный ныне центровой Билл Расселл, который в те годы выиграл с командой 11 титулов – до сих пор не побитый рекорд НБА. С 2009 года приз самого ценного игрока финала назван в его честь. Всего же парни из Бостона 17 раз выигрывали чемпионские перстни, последний раз – в 2008 году.

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НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бостон Селтикс этот день в истории

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