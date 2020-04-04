В НБА хотят урезать зарплаты игрокам из-за коронавируса

В ассоциации планируют снизить заработок на 50 процентов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предлагает снизить зарплату игроков на 50 процентов с 15 апреля из-за пандемии коронавируса COVID-19. Ассоциация игроков, в свою очередь, предлагает руководству лиги урезать зарплату на 25 процентов в середине мая. Также отмечается, что обе стороны обсуждают возможность удержания части заработной платы игроков в случае отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата.

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НБА приостановила сезон 11 марта после того, как центровой "Юты" Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Пандемия коронавируса квалифицируется как форс-мажор, и согласно коллективному соглашению, игроки будут терять примерно один процент от зарплаты за каждый отмененный матч.

Ранее мы писали, что продали полотенце с последней игры Брайанта – смерть Коби подняла его цену в четыре раза. Ткань, которая была на плечах звезды в прощальном матче, ушла с молотка за 33 тысячи долларов.

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