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В одном ряду с Джорданом и Леброном: лучшим спортсменом мира назвали бывшего "динозавра"

28 декабря, 16:46

Кавай Леонард признан главной звездой 2019 года по версии Associated Press

Кавай Леонард

Кавай Леонард / Фото: Reuters

Форвард "Клипперс" Кавай Леонард признан лучшим спортсменом года по версии Associated Press. Он стал пятым баскетболистом в истории, удостоившимся награды. Ранее побеждали Ларри Берд (1986), Майкл Джордан (1991-1993), Леброн Джеймс (2013, 2016, 2018) и Стефен Карри (2015).

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Кавай провел минувший сезон в "Торонто" и в свой дебютный год в "Рапторс" помог канадскому клубу впервые в истории стать чемпионом НБА. В Стране кленового листа Леонард стал национальным героем, но летом решил уйти из "Торонто" всего после одного сезона с "динозаврами", и представители клуба не смогли уговорить его остаться. Став свободным агентом, Кавай подписал контракт с "Лос-Анджелес Клипперс" на два сезона. Сейчас калифорнийцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 23 победы в 33 матчах.

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Кавай Леонард. Не мастер интервью, не любит социальные сети и на паркете говорит больше, чем в раздевалке

Кавай Леонард. Не мастер интервью, не любит социальные сети и на паркете говорит больше, чем в раздевалке / Фото: AFP

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Ранее мы писали, что летом за переход в "Лейкерс" дядя и советник Леонарда вымогал у боссов клуба из Лос-Анджелеса дом, самолет, долю во владении клубом и гарантированные спонсорские деньги. Но в НБА финансовые поощрения за переход игроков незаконны, поэтому владелица "Лейкерс" Джини Басс отказалась выполнять эти требования. Бывший клуб Леонарда "Торонто" ранее также распространил слух о том, что дядя баскетболиста Деннис Робертсон выставил к ним необоснованные требования.

Смотрите также, как Леонард помог "Торонто" выйти в финал в НБА

Торонто вышел в финал НБА

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Источник: Associated Press

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