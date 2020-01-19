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В украинскую баскетбольную Суперлигу собираются приглашать главными иностранных судей

19 января, 00:13

Президент ФБУ Михаил Бродский считает баскетбольный чемпионат интереснее футбольного

Скоро главным в бригаде будет судья-иностранец

Скоро главным в бригаде будет судья-иностранец

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Федерация баскетбола Украины рассматривает вариант с приглашением иностранных арбитров для обслуживания матчей отечественной Суперлиги. К слову, читайте, как лидер чемпионата Украины выгнал главную звезду за нарушение дисциплины.

Об инициативе рассказал президент ФБУ Михаил Бродский:

"Мы разослали президентам клубов Суперлиги предложение, чтобы главными арбитрами всех матчей плей-офф были иностранцы. Если клубы согласятся, мы обратимся к ФИБА. Нам предложат арбитров из Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Венгрии. И они будут у нас главными на матчах плей-офф. Но они не будут руководить, делать это будет глава судейской коллегии Борис Рыжик. Но нашим судьям придется потерпеть: нужно создать доверие друг к другу".

Глава украинского баскетбола считает, что его игра в Украине гораздо интереснее, чем футбол:

"Баскетбол во всем мире – второй вид спорта. В Украине на сегодня он тоже не третий. Я не хотел бы сказать, что мы конкурируем с футболом. Но все же, я думаю, наш чемпионат интереснее, чем футбол. Пусть Павелко не обижается".

Пока что процесс приглашения судей-иностранцев находится на стадии рассмотрения. Сейчас в чемпионате проходит регулярная часть сезона. Читайте, как в матче лидеров чемпионата Украины набросали почти 200 очков.

Смотрите, как женская сборная Украины обыграла Португалию в отборе на Евробаскет-2019

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Источник: Новое время

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