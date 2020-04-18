В женской НБА учредили награду имени Брайанта и его дочери

Награда будет присуждаться ежегодно за вклад в развитие женского баскетбола

Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие популярности баскетбола, которая будет названа в честь погибшего легендарного защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны. Напомним, что накануне книга легенды баскетбола Коби Брайанта была опубликована посмертно в США.

"Награда будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец", – говорится в заявлении WNBA.

Отмечается, что новая награда будет носить благотворительный характер, а вручать ее будут за вклад в развитие женского баскетбола для увеличения его популярности в обществе.

Напомним, что 26 января 2020 года Брайанта не стало – баскетболист погиб в результате крушения вертолета в пригорода Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту была его дочь Джианна и еще семь человек. Выжить никто не смог. Вот последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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