Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

В женской НБА учредили награду имени Брайанта и его дочери

18 апреля, 13:28

Максим Перепелица

Награда будет присуждаться ежегодно за вклад в развитие женского баскетбола

Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие популярности баскетбола, которая будет названа в честь погибшего легендарного защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны. Напомним, что накануне книга легенды баскетбола Коби Брайанта была опубликована посмертно в США.

"Награда будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец", – говорится в заявлении WNBA.

Отмечается, что новая награда будет носить благотворительный характер, а вручать ее будут за вклад в развитие женского баскетбола для увеличения его популярности в обществе.

Напомним, что 26 января 2020 года Брайанта не стало – баскетболист погиб в результате крушения вертолета в пригорода Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту была его дочь Джианна и еще семь человек. Выжить никто не смог. Вот последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБА Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Привезли коронавирус из Москвы": в клубе украинки выдвинули серьезное обвинениеБаскетбол
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою матьБаскетбол
"Запрещено собираться более 10 человек": украинский защитник сходил с ума в изоляции в ДетройтеБаскетбол
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-ЙоркаХоккей
"Просто быдло какое-то живет у нас в стране, тупые колхозаны": игрок "Днепра" возмущен пожарами в УкраинеБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...