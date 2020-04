Книга легенды баскетбола Коби Брайанта опубликована посмертно в США

Вдова легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса сообщила о публикации последней главы цикла The Wizenard Series: Season One, который спортсмен выпустил совместно с писателем Уэсли Кингом. Это произведение является вторым в серии. Первая книга была выпущена 19 марта 2019 года и называется "The Wizenard Series: Training Camp".

Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Сюжет подростковой книги в стиле фентези вращается вокруг городской баскетбольной команды West Bottom Badgers, за которую выступают Дождь, Веточка, Кэш, Лаб и Пено. Их главный тренер – волшебник Ролаби Визенард, образ которого Коби срисовал с 13-кратного чемпиона НБА Фила Джонса.

INSTAGRAM

Ранее Коби признавался: "Я создал серию Wizenard, чтобы помочь зажечь воображение молодых спортсменов вокруг темы, которую они любят – спорт". Также он признавался, что хотел бы, чтобы такая книга попалась ему в руки, когда он был юным.

Читайте также: Пауло Коэльо уничтожил книгу, которую писал вместе с Коби Брайантом

Напомним, Коби Брайан погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летня дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли.

Читайте также: Продали полотенце с последней игры Брайанта: смерть Коби подняла его цену в четыре раза

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

Реклама

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама