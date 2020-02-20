Погулял с элитой: Михайлюк показал, чем занимался во время звездного уик-энда НБА в Чикаго

В Национальной баскетбольной ассоциации до сих пор продолжает перерыв, который связан с проведением звездного уик-энда. Напомним, прошел он в Чикаго с 14 по 16 февраля. Матчи регулярного чемпионата возобновятся только завтра. Как мы сообщали, украинец Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд НБА. Святослав стал всего вторым нашим соотечественником после Виталия Потапенко, который также засветился в подобном шоу.

22-летний защитник "Детройт Пистон" набрал шесть очков дальними бросками. А на Матч звезд Михайлюк вышел в кроссовках с гербом Украины и эмблемой "Черкасских Мавп". Также во время мероприятия парень принимал участие в пресс-конференциях, раздавал интервью, автографы и селфи

Реклама

Читайте также о том, что конкурс бросков сверху в НБА прошел со скандалом из-за сговора судей.

Ближайшей ночью по киевскому времени "Детройт" примет дома лидера регулярного чемпионата – "Милуоки", а "Сакраменто" Алексея Лэня – "Мемфис". Команда Михайлюка идет 12-й в Восточной конференции, Лэня – 13-й в Западной.

Смотрите сюжет о романе экс-звезды НБА Денниса Родмана с певицей Мадонной

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама