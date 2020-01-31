Вещи с автографом Коби Брайанта продают за миллионы

Коби Брайант / Фото: Getty Images

На площадках интернет-аукционов появились в продаже вещи, связанные с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб при крушении вертолета. Один из пользователей eBay выставил на продажу футболку, подписанную Брайантом и остальной командой "Лос-Анджелес Лейкерс" в 2002 году. Лот оценен в 3 миллиона долларов.

Еще одним лотом стал мяч, который Брайант подписал после завоевания своего первого титула чемпиона НБА. Продавец оценил мяч в 2,88 млн долларов. Кроссовки баскетболиста, подписанные баскетболистом после его финальной игры НБА в 2016 году, стоят 240 тысяч долларов.

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Напомним, вертолет потерпел крушение 26 января примерно в 50 км от Лос-Анджелеса. Все девять человек на борту, в том числе и 13-летняя дочь Коби Джанна, погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

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Ранее мы писали, что НБА официально отказалась от изменения логотипа в честь Брайанта. Собирать подписи инициаторы петиции начали уже через несколько часов после смерти баскетболиста. Каждый час десятки тысяч людей отдавали свои голоса за изменение эмблемы. В сети уже появлялись варианты нового лого. За два с половиной дня за документ выступили более двух миллионов поклонников легендарного игрока "Лейкерс".

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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