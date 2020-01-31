Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Вещи с автографом Коби Брайанта продают за миллионы

31 января, 09:40

Горе-делки пытаются заработать на смерти легендарного баскетболиста

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Getty Images

На площадках интернет-аукционов появились в продаже вещи, связанные с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб при крушении вертолета. Один из пользователей eBay выставил на продажу футболку, подписанную Брайантом и остальной командой "Лос-Анджелес Лейкерс" в 2002 году. Лот оценен в 3 миллиона долларов.

Еще одним лотом стал мяч, который Брайант подписал после завоевания своего первого титула чемпиона НБА. Продавец оценил мяч в 2,88 млн долларов. Кроссовки баскетболиста, подписанные баскетболистом после его финальной игры НБА в 2016 году, стоят 240 тысяч долларов.

Реклама

Напомним, вертолет потерпел крушение 26 января примерно в 50 км от Лос-Анджелеса. Все девять человек на борту, в том числе и 13-летняя дочь Коби Джанна, погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

В тренде
Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью
Коби Брайант

Ранее мы писали, что НБА официально отказалась от изменения логотипа в честь Брайанта. Собирать подписи инициаторы петиции начали уже через несколько часов после смерти баскетболиста. Каждый час десятки тысяч людей отдавали свои голоса за изменение эмблемы. В сети уже появлялись варианты нового лого. За два с половиной дня за документ выступили более двух миллионов поклонников легендарного игрока "Лейкерс".

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс

Источник: Sportbox

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа вероятная причина падения вертолета с Коби Брайантом
Названа вероятная причина падения вертолета с Коби БрайантомБаскетбол
"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБАБаскетбол
Крик и ужас на лицах: поцелуй влюбленных на баскетболе сорвала бутылка
Крик и ужас на лицах: поцелуй влюбленных на баскетболе сорвала бутылка "колы"Баскетбол
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчестваБаскетбол
"Я передал ей свои гены": кем была погибшая дочь Коби Брайанта ДжиджиБаскетбол
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 годуБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...