Вице-чемпион мира ударил пожилую женщину: провинившийся россиянин не явился в суд и отделался штрафом

Пьяный спортсмен пытался проехать, а его не пускали

Бывший центровой сборной России по баскетболу, вице-чемпион мира и Европы Виталий Носов, который на данный момент занимает пост директора женского волейбольного клуба "Динамо-Метар", осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику. Об этом сообщает издание "Урал-пресс-информ".

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Инцидент между 52-летним Носовым и пострадавшей Лидией Сидякиной произошел 6 марта при попытке спортивного функционера проехать на территорию СНТ "Заречный"

"Носов приехал на такси. Он был пьяный. Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум. Он вышел, ударил меня по лицу и все-таки проехал. Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать "закладки", — сказала потерпевшая.

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Решением суда за свои действия Носов отделался всего лишь штрафом в размере 5 000 рублей. Мировой суд Сосновского района Челябинской области вынес соответствующее решение в отношении Носова 19 мая. При этом баскетболист на заседание не явился.

Ранее мы сообщали, что футболист жестоко избил судью, а после игры его увели в наручниках.

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