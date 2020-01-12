Футболист жестоко избил судью: после игры его увели в наручниках

Поединок так и не завершился

/ Фото: Twitter

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты между "Оратори Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран. Игру прервали из-за того, что футболист "Санната" Антуан Камиллери атаковал помощника рефери.

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На последних минутах Камиллери получил вторую желтую карточку и был удален. Футболист остался недоволен этим решением, после чего набросился на ассистента арбитра и несколько раз ударил его.

После этого игрок ушел в раздевалку в сопровождении полиции.

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Стадион он покинул в наручниках. Футбольная ассоциация Мальты осудила действия игрока "Саннат Лайонс" и поддержала помощника рефери.

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