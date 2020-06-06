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Семь лет тюрьмы для футбольного фаната: пытался убить полицейского во время матча

6 июня, 17:49

Елена Павлова Елена Павлова

Помимо срока нужно выплатить штраф в размере 18 тысяч евро

Суд Румынии приговорил болельщика клуба "Университатя Клуж" Видреана Траяна к семи с половиной годам тюремного заключение за попытку убийства полицейского во время одного из поединков команды. Ранее мы сообщали, что в Румынии женщину-врача упекли в тюрьму из-за смерти футболиста.

Инцидент произошел во время матча за право выступать в высшем румынском дивизионе в июне 2019 года в городе Клуж-Напока. Игра завершилась победой "Германштадта" (2:0), который, несмотря на поражение в ответном матче (0:1), взял верх по сумме двух встреч.

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Во время матча между фанатами и полицией произошли ожесточенные столкновения, в ходе которых болельщики бросали в полицейских сидения, камни и другие предметы, которые попадались под руку. Непосредственно Траян ударил полицейского сиденьем по голове, после чего оставил залитого кровью служителя правопорядка в бессознательном состоянии, не оказав никакой помощи.

/ Фото: AFP

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В итоге румынский суд признал Видреана виновным в покушении на убийство. Помимо тюремного срока провинившийся фанат обязан выплатить штраф в размере 18 тысяч евро. Постановление суда не является окончательным и может быть обжаловано.

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Ранее мы также рассказывали про столкновение футболиста и фаната: игрок "Тоттенхэма" рванул с поля на трибуны, чтобы заступиться за своего брата.

Смотрите, как ведут себя во время матчей фанаты "Галатасарая"

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приговор покушение беспорядки полицейский чемпионат Румынии болельщик фанат

Источник: Reuters

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