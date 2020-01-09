"Вижу себя в "Атланте", даже если моя роль – выходить со скамейки": украинец в НБА сделал шестой дабл

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

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Центровой "Атланта Хоукс" Алексей Лэнь в матче с "Хьюстоном" оформил свой шестой дабл-дабл в нынешнем сезоне, но его команда снова проиграла – 115:122. Ранее мы писали, что Лэнь выбил в матче НБА десяточку, но "Атланта" проиграла мощному "Денверу".

В поединке с командой Джеймса "Бороды" Хардена украинский большой провел на площадке 23 минуты, набрал 14 очков (5/8 двухочковых, 0/2 трехочковых, 4/5 штрафных), сделав 10 подборов, 1 блок-шот при 1 потере и 4 персональных замечаниях.

Также Лэнь высказался о потенциальном обмене в "Атланту" звездного большого "Детройт Пистонс" Андре Драммонда. Алексей хочет остаться в "Хоукс", даже если ему предложат роль сменщика звездного игрока:

"Я бы никогда не хотел быть обмененным, потому что люблю эту команду и хочу быть здесь. НБА – это бизнес. Вам просто нужно контролировать то, что вы можете контролировать. Когда я услышал разговоры о Драммонде, то просто сказал, что все, что я могу контролировать, – это то, что я делаю на площадке. Все, что я могу сделать, это продолжать работать. Нужно сосредоточиться на этом".

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"Я действительно думаю, что принесу ценность со скамейки, даже если "Хоукс" приобретут еще одного отличного большого, – продолжил Лэнь. – Я все еще могу выходить со скамейки и делать то, что я делаю. Считаю, что очень хорошо подхожу для игры с молодыми парнями в будущем. В то же время, команда должна решить, что хочет делать. Но мне нравится этот тренерский штаб. Мне нравятся эти игроки. Я вижу себя в "Атланте" в течение некоторого времени, даже если моя роль – выходить со скамейки. Что бы это ни было, я хочу быть здесь".

Смотрите сюжет про Алексея Лэня – украинца, покорившего НБА

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