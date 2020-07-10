Впервые за четыре года в украинской Суперлиге будет выступать 10 команд: полный состав лиги

Определились все участники нового сезона баскетбольной Суперлиги Украины. 10-м и последним участником лига стал БК "Тернополь". Официальный сайт Суперлиги сообщает, что Исполнительный комитет ФБУ включил клуб в состав участников Суперлиги после того, как "Тернополь" выполнил все условия по предоставлению соответствующих финансовых гарантий для участия в соревновании. Ранее стало известно, когда стартует новый сезон в украинском баскетболе.
По итогам прошлого сезона Высшей лиги клуб из Западной Украины показал лучший результат в Группе 2 Высшей лиги.
Таким образом, в элитном дивизионе чемпионата Украины будет играть 10 команд – наибольшее количество за последние 4 сезона. В чемпионате 2017/18 и 2018/19 годов в Суперлиге выступало 8 команд, в прошлом сезоне играло 9 клубов. Последним представителем Запада Украины в элитном дивизионе был клуб "Волиньбаскет", который занял 8 место в регулярном чемпионате 2015/16.
Таким образом, утвержден состав участников сезона мужской Суперлиги 2020/21:
- "Днепр" (Днепр)
- "Киев-Баскет" (Киев)
- "Прометей" (Каменское)
- "Химик" (Южное)
- "Одесса" (Одесса)
- "Черкасские Мавпы" (Черкассы)
- "Николаев" (Николаев)
- "Запорожье" (Запорожье)
- "Харьковские Соколы" (Харьков)
- "Тернополь" (Тернополь)
Также мы писали, что украинский клуб отыскал нового тренера аж в Японии, но паспорт у него американский. Специалист из США успел поработать и в сборной Словении.
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