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Впервые за четыре года в украинской Суперлиге будет выступать 10 команд: полный состав лиги

10 июля, 17:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Впервые за четыре сезона в чемпионате Украины выступит 10 команд

Определились все участники нового сезона баскетбольной Суперлиги Украины. 10-м и последним участником лига стал БК "Тернополь". Официальный сайт Суперлиги сообщает, что Исполнительный комитет ФБУ включил клуб в состав участников Суперлиги после того, как "Тернополь" выполнил все условия по предоставлению соответствующих финансовых гарантий для участия в соревновании. Ранее стало известно, когда стартует новый сезон в украинском баскетболе.

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По итогам прошлого сезона Высшей лиги клуб из Западной Украины показал лучший результат в Группе 2 Высшей лиги.

Таким образом, в элитном дивизионе чемпионата Украины будет играть 10 команд – наибольшее количество за последние 4 сезона. В чемпионате 2017/18 и 2018/19 годов в Суперлиге выступало 8 команд, в прошлом сезоне играло 9 клубов. Последним представителем Запада Украины в элитном дивизионе был клуб "Волиньбаскет", который занял 8 место в регулярном чемпионате 2015/16.

Таким образом, утвержден состав участников сезона мужской Суперлиги 2020/21:

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  • "Днепр" (Днепр)
  • "Киев-Баскет" (Киев)
  • "Прометей" (Каменское)
  • "Химик" (Южное)
  • "Одесса" (Одесса)
  • "Черкасские Мавпы" (Черкассы)
  • "Николаев" (Николаев)
  • "Запорожье" (Запорожье)
  • "Харьковские Соколы" (Харьков)
  • "Тернополь" (Тернополь)

Также мы писали, что украинский клуб отыскал нового тренера аж в Японии, но паспорт у него американский. Специалист из США успел поработать и в сборной Словении.

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баскетбол Суперлига чемпионат Украины по баскетболу БК Тернополь

Источник: Сегодня|Спорт

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