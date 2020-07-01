Украинский клуб отыскал нового тренера аж в Японии, но паспорт у него американский

Специалист из США успел поработать и в сборной Словении

Клуб украинской Суперлиги "Николаев" определился с новым главным тренером на следующий сезон. И своего наставника "корабелы", которые заняли в минувшем чемпионате седьмое место из девяти команд, отыскали аж в Японии. Ранее мы сообщали, что в США загадочно умер экс-игрок двух украинских клубов.



Как сообщает официальная страница николаевского клуба в Facebook, новым коучем команды станет 39-летний американский специалист Крис Томас. Ожидается, что тренер приедет в Николаев в июле. Последним местом работы Томаса был японский клуб "Бамбитоус Нара", представляющий второй по силе дивизион чемпионата страны.

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Также Томас работал в Словении, где возглавлял местный клуб "Златорог" и был ассистентом главного тренера национальной сборной Словении. В США новый наставник "корабелов" работал преимущественно в студенческом баскетболе, занимая позиции ассистента в командах "Дейтон" (2000-2003), "Питт-Джонстаун" (2003-2005) и "Майами" (2005-2007), а также имеет опыт скаута в клубе НБА "Юта Джаз".

Также мы сообщали, что в следующем сезоне "Днепр" впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов – есть дата дебютного матча.

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