"Я могу запороть даже чай": экс-капитан сборной Украины – о счетах с "Киевом" и жесткой версии Поттера

Кирилл Фесенко / Фото: БК Днепр

Вчера в последнем матче 2019 года в баскетбольной Суперлиге "Днепр" обыграл "Киев-баскет" 86:81. Игроком этого очень принципиального матча стал центровой днепрян и бывший капитан сборной Украины Кирилл Фесенко – 33-летний большой, который выступал и в НБА за "Индиану Пэйсерс", набрал 28 очков.

- Кирилл, какие ощущения после победы в таком сражении?

- Я очень сильно устал, но в целом ощущения приятные, конечно же. Была беспринципная борьба, сегодня все сожгли много эмоций. И я знаю только одно – мы играли, как команда, мы ошибались, как команда, но мы помогали друг другу, подстраховывали. И даже когда кто-то сделал ошибку, остальные четыре человека помогали ему. И думаю, что за счет этого, за счет нашей командной химии мы и победили. Мы в последнее время много работали над командной химией. Какие-то совместные организации, ужины и все такое, и, думаю, это дает свои плоды.

- Чем была вызвана эта работа над налаживанием взаимосвязи – вылетом из Кубка Европы или чем-то еще?

- Просто понимали, что нам этого не хватает. У нас хорошая команда и игроки, но результат мы показывали, как мне казалось, посредственный. Поэтому проанализировали, поняли, что нам нужно и начали над этим работать. Мы все профессионалы и я считаю, что единоличная статистика нам не нужна. У нас 100% не будет в команде MVP сезона. Потому что у нас 12 хороших игроков, и сегодня у кого-то одного пошла игра, завтра – у второго.

- Но когда набираешь за матч 28 очков, все равно претендуешь на какие-то лавры.

- Сегодня сыграл хорошо, но не знаешь, что будет завтра. Посмотрим…

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- В какой-то момент вы просто завелись на площадке – забивали сверху и болельщикам что-то показывали. Что произошло?

- Просто эмоции игры. Я всегда интерактирую с болельщиками – своими или чужими. У меня это происходит непроизвольно. Иногда это минус, иногда плюс – как сегодня, когда я получаю заряд энергии.

Кирилл Фесенко / Фото: ФБУ

- Что хочется в первую очередь сделать после такого матча?

- Поспать, поесть, искупаться. Все примитивное. Серьезно. И чтобы перестало болеть все то, что было сегодня побито.

- В украинском футболе есть противостояние "Шахтера" и "Динамо". А в баскетболе поединки "Днепра" и "Киев-Баскета" тоже становятся такими же принципиальными?

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- В этом сезоне, наверное, будет некрасиво не упомянуть еще и "Прометей", это будет трио принципиальных соперников – "Прометей", "Днепр", "Киев-Баскет". Хотя, с другой стороны, я сейчас смотрю, как доукомплектовываются остальные команды, насколько все сыгрываются, поднимают уровень своей игры… Но – да, конечно, у нас с "Киев-Баскетом" всегда будут какие-то свои принципиальные счеты.

- У вас была травма колена, которая на долгое время выбила из колеи. Все уже все в норме или ощущаете какие-то ее последствия?

- Нет, все прошло, все зажило. Надеюсь, оставаться здоровым до конца сезона.

- Раз вы уже в хорошей форме, не рассчитываете поиграть еще за сборную – в феврале Украина начнет отбор на Евробаскет-2021?

- Не думал об этом и такой возможности пока не рассматривал. Никто пока не звонил и со мной на эту тему не разговаривал. Даже не задумывался, пока вы не спросили.

- Но вы все-таки были капитаном сборной.

- Конечно, если позовут, то я поеду играть. Но думаю, что в 33 года есть другие игроки, которым это и нужно больше, и интереснее.

- Ладно, давайте о хорошем. Что будете делать на новый год?

- Буду дома с мамой, а потом, наверное, пройдусь по друзьям. Ничего такого сумасшедшего не планирую. Может быть, поеду посмотрю елку.

- У вас, наверняка, есть какие-то байки, связанные с празднованием Нового года.

- Есть миллиард, но не для прессы (смеется). Может, закончу карьеру и тогда выпущу какие-то мемуары со всеми теми байками, которые нельзя было рассказывать, пока был игроком.

- Ну какую-нибудь самую лайтовую…

- Один раз в Америке уснул в такси, когда ехал на новогоднюю вечеринку. Проспал так четыре часа, а таксист просто сидел и ждал, когда я высплюсь. Он даже не пытался меня разбудить.

- Какой счет выставил?

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- О, ну там хороший был счет (улыбается)…

- А есть какой-то подарок, о котором мечтали с детства, но так и не получили?

- Всю свою жизнь мечтал о компьютере, но в итоге купил его себе сам, когда уже зарабатывал. Я, скажем так, не из самой богатой семьи и мы не могли позволить себе компьютер. А грезил о нем с детства – хотел хоть какой-то.

- А сейчас – много времени проводите за ним? Вы игроман?

- Я как-то пытался, но не получается. У меня нет времени, чтобы столько времени уделять компьютеру. Я даже уже в планшет перестал играть. На телефоне игры все установлены, но я не играю, а больше читаю. Что? Как всегда, фентези. Меняться уже поздно. Из последнего прочитал "Границы пяти магов" Андрея Васильева. Эта серия похожа на "Гарри Поттера", но только чуть более жесткая – поменьше магии и побольше приключений.

- Ну это же здорово.

- Да, плюс – это длинная серия, и у меня впереди еще шесть книжек. Поэтому я счастлив.

Кирилл Фесенко / Фото: БК Днепр

- Все мы ждем Нового года, чтобы позволить себе чуть больше. Может, что-то съесть. Как вы отводите душу в кулинарном плане?

- Домашняя кухня.

- Готовите?

- Нет. Иду к маме. Я в принципе встал на весы, почувствовал, что все нормально, можно себе вкусненькое позволить. Мой любимый десерт – это мамино желе. Любое, например, ягодное. Кроме сметанного. Я простой человек, я люблю "оливье", желе, пельмени, пюре.

- А вы могли бы что-то из этого сделать?

- Нет-нет. Я могу запороть даже приготовление чая, так что я за это даже не берусь (улыбается).

- Чая?!

- Я даже когда-то запорол разогревание еды. Но это долгая история, я потом как-нибудь расскажу.

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