"Я умру от коронавируса": звездный спортсмен просит выпустить его из тюрьмы

Знаменитый американский баскетболист Кермит Вашингтон, осужденный за кражу миллиона, опасается за свою жизнь

Участник матча всех звезд НБА 1980 года, экс-баскетболист "Лейкерс", "Бостона", "Портленда", "Сан-Диего" и "Голден Стэйт" американец Кермит Вашингтон просит чиновников выпустить его из тюрьмы как можно скорее, утверждая, что он подвергается высокому риску заразиться и умереть от COVID-19.

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68-летний Вашингтон сейчас отбывает 6-летнее тюремное заключение за то, что управлял фиктивной благотворительной программой и украл около миллиона долларов, которые должны были помочь голодающим и ВИЧ-инфицированным детям в Африке.

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Кермит Вашингтон / Фото: Getty Images

Как сообщает TMZ, Вашингтон боится, что его заключение может превратиться в смертный приговор из-за пандемии коронавируса. Бывший баскетболист заявляет, что он "подвержен высокому риску смерти или серьезного заболевания от COVID-19", а также отмечает "экстремальный уровень заражения и количество смертей заключенных в общенациональной тюремной системе".

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Отметим, что фанатам баскетбола Кермит Вашингтон запомнился больше не своими способностями, а ударом в голову Руди Томьяновичу в декабре 1977 года.

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