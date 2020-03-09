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За потасовку в матче НБА украинского гиганта оштрафовали на солидную сумму

9 марта, 10:35

Вадим Авдасев

Алексей Лэнь вступил в конфликт с игроком "Портленда" в игровом моменте

Неприятный инцидент случился в матче регулярного чемпионата НБА с участием украинца Алексея Лэня. В поединке, который прошел утром воскресенья по киевскому времени, центровой "Сакраменто Кингз" повздорил с одним из лидеров "Портленд Трэйл Блэйзерс" – защитником Си Джеем Макколлумом. Читайте также об уникальном достижении Лэня в форме "Сакраменто".

В третьей четверти во время постановки украинцем заслона Макколлум начал толкать Лэня – и тот в долгу не остался. Толчки едва не переросли в кулачную драку, и потасовку удалось остановить лишь судье и партнерам забияк. Тогда оба они получили по техническому фолу. Забавно, что рост 28-летнего Си Джея – 191 см, тогда как 26-летнего Алекса – 216.

После детального рассмотрения конфликта НБА приняла решение оштрафовать обоих игроков. Причем Макколлум за толчок и попытку обострить ситуацию заплатит 20 тысяч долларов, а Лэня наказали немного скромнее – на 15 тысяч.

Сегодня утром Лэнь удачно сыграл за "Сакраменто" против "Торонто", но его команда проиграла канадцам.

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штрафы драка баскетбол НБА Алексей Лэнь Сакраменто Портленд Трэйл Блэйзерс

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