Жестокий коронавирус: после карантина трех тренеров клубов НБА отправят на пенсию

Лига собирается своеобразно позаботиться о специалистах, которые входят в группу риска

Пандемия коронавируса в мире продолжается, но спортивные соревнования в ближайшее время собираются вернуться на арены. На матчах и турнирах будут придерживаться строгих правил гигиены, однако этим все не ограничивается. Самая сильная баскетбольная лига мира пошла дальше. К слову, главным тренером клуба НБА впервые может стать женщина.

На встрече руководства НБА и телекомпании-транслятора ESPN обсуждался вопрос о том, чтобы после возобновления сезона запретить работать тренерам старше 60 лет. По словам одного из менеджеров клубов, в организации хотят позаботиться о возрастных специалистах, поскольку они в группе риска от коронавируса:

"Основываясь на нынешней информации, мы должны оградить людей старше 60 лет от всего этого, ведь у многих из них есть хронические заболевания. Они не могут участвовать в продолжении сезона, независимо от своего статуса и должности, будь то родитель звездного игрока, либо генеральный менеджер клуба. Никаких исключений".

В связи с этим ожидается, что уйдут на пенсию 71-летний главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович, 68-летний наставник "Хьюстона" Майк Д’Антони, и 65-летний тренер "Нового Орлеана" Элвин Джентри. Попович также является и главным тренером сборной США, он хотел завершить карьеру после Олимпийских игр-2020 до их переноса.

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