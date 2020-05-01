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Легендарный Леброн заглянет к Багзу Банни, чтобы сыграть в космический баскетбол

1 мая, 18:28

Максим Перепелица

Баскетболист заменит в новом фильме другую легенду - Майка Джордана

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс опубликовал новое видео в Twitter. Баскетболист показал кепку с логотипом нового фильма "Космический джем 2". Картина получила подзаголовок "Новое наследие". Кстати, клубы НБА отказываются продолжать сезон, но возмущенный Леброн назвал эти слухи "ложью".

"Космический Джем" – фильм 1996 года об игре в баскетбол Багза Банни и его друзей против космических захватчиков. По сюжету картины Майкл Джордан объединялся с героями мультфильмов Looney Toons, чтобы победить мультмонстров в баскетбольном споре. "Космический Джем-2" должен выйти на экраны в 2021 году.

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Напомним, что сезон в НБА приостановили на неопределенный срокв середине марта- после того, как коронавирус был диагностирован у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера. Но француз уже здоров.

Отметим, что НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе или Орландо. А мы сообщали, что в США появился конкретный план возобновления баскетбольного сезона после пандемии.

Смотрите, как в нынешнем сезоне завершился Матч всех звезд НБА

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

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баскетбол НБА Леброн Джеймс

Источник: Сегодня|Спорт

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