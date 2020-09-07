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Жуткая травма звездного игрока НБА привела к победе его команды в плей-офф

7 сентября, 13:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо подвернул ногу и покинул площадку

В "пузыре" в Орландо продолжаются баталии плей-офф НБА. Минувшей ночью драматическим получился поединок полуфинала Восточной конференции, в котором "Милуоки Бакс" сражались с "Майами Хит". К слову, в воскресенье произошло еще одно примечательно событие: к лучшему игроку НБА в Орландо пустили жену, и Леброн тут же установил рекорд.

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Лидер "Милуоки", темнокожий грек Яннис Адетокумбо, еще в начале второй четверти получил крайне неприятную травму.

Нога форварда неприродно выгнулась в проходе, и он рухнул на паркет. После оказания помощи Яннис смог выполнить два штрафных броска, чтобы иметь возможность позже вернуться в игру, и лишь затем покинул площадку.

Однако больше в игре он так и не появился: травма оказалась довольно серьезной. Зато товарищи Адетокумбо отомстили "Майами" и выиграли поединок без него – 118:115. Примечательно, что в серии до четырех побед "Бакс" лишь сократили отставание – 1:3. Пока что ни одной команде в истории НБА не удавалось побеждать со счета 0:3.

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На днях "Хьюстон" на последних секундах вырвал победу у "Оклахомы", Дончич финишировал.

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баскетбол травма НБА Милуоки Бакс Майами Хит Яннис Адетокумбо
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