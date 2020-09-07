К лучшему игроку мира пустили жену, и он тут же установил невероятный рекорд

Никто не побеждал в плей-офф НБА больше Леброна Джеймса

Жене лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Саванне разрешили приехать "пузырь" в Орландо, где сейчас играется плей-офф НБА. По словам баскетболиста, это стало для него благословением. Ведь стоило Саванне навестить мужа, как он тут же установил историческое достижение во втором матче полуфинала Запада с "Хьюстон Рокетс" (117:109) – пишет ESPN. А ведь совсем недавно Леброна обвиняли в измене с 22-летней моделью.

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После этой встречи 35-летний американский форвард сравнялся с 5-кратным чемпионом НБА Дереком Фишером по наибольшему количеству побед в плей-офф в истории лиги – 161. Он также опередил Рэя Аллена, заняв второе место по количеству реализованных 3-очковых бросков в плей-офф – 386 попаданий.

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"Это настоящее благословение, что моя жена здесь. Но мои дети все еще в Лос-Анджелесе, а мама — в Огайо. Но я определенно счастлив, что жена здесь. Как бы то ни было, я фокусируюсь на главном. Главное сейчас на баскетбольной площадке", — цитирует Леброна обозреватель Бен Голивер на своей странице в Twitter.

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Напомним, что ранее множество баскетболистов жаловались на запрет со стороны НБА посещать "пузырь" членам семьи. Меры предосторожности принимаются из-за пандемии коронавируса.

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Ранее лучший игрок НБА потребовал завершить сезон.

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Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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