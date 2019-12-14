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Звездный баскетболист обновил рекорд суперрезультативности в НБА

14 декабря, 18:29

Джеймс Харден из "Хьюстона" в двух матчах подряд набирает более 50 очков

Джеймс Харден - снайпер

Джеймс Харден - снайпер

Лидер "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден установил в Национальной баскетбольной ассоциации исторический рекорд. 30-летний защитник стал первым, кому в двух играх подряд удалось набрать более 50 очков и забить при этом не менее 10 трехочковых бросков. К слову, в этот день в НБА удачно сыграл и украинский центровой "Атланты": Алексей Лэнь сделал третий дабл-дабл в сезоне, хотя его команда уступила "Индиане".

В последних двух встречах "Хьюстон" обыграл "Кливленд" (116:110) и "Орландо" (130:107), а Харден в них набирал 55 и 54 очка соответственно. В обоих поединках баскетболист делал ровно по 10 удачных трехочковых. Смотрите, как он расправлялся с защитой "Мэджик".

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Отдельно рекорд по трехочковым Джеймс "лишь" повторил: ранее не менее десяти "трюльников" в двух играх кряду забрасывал Стеф Карри из "Голден Стейт". К слову, ребята вместе становились чемпионами мира в сборной США в 2014 году.

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