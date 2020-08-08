Звездный игрок НБА получил бонусный миллион, ни разу за сезон не выйдя на площадку

Кевин Дюрант травмирован, но "Бруклин Нетс" и без него пробился в плей-офф

Как можно зарабатывать огромные деньги, ничего не делая, продемонстрировал знаменитый американский баскетболист Кевин Дюрант. В сезоне 2019/2020 он должен был выступать за "Бруклин Нетс", но из-за травмы ахиллова сухожилия так и не сыграл ни одного матча. Недавно в первом матче НБА после карантина Леброн Джеймс принес победу "Лейкерс" над "Клипперс".

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Дело в том, что в контракте 31-летнего Дюранта было оговорено, что игрок получит бонус в размере миллиона долларов, если команда пробьется в матчи на выбывание. А минувшей ночью "Бруклин" вышел в плей-офф после победы над "Сакраменто" украинца Лэня. Так что руководству "Бруклина" некуда деваться – придется заплатить "лимон" игроку, который ни разу не вышел на паркет, сообщил сайт ESPN. Летом прошлого года Кевин подписал с "Нетс" четырехлетний контракт на 164 миллиона долларов!

Дюрант со сборной США становился чемпионом мира-2014 и Олимпийских игр 2012 и 2016 гг., а с "Голден Стейт Уорриорз" побеждал в НБА в 2017 и 2018 годах, 10 раз принимал участие в Матче всех звезд.

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