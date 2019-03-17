25-е место после "бронзы": Меркушина завалила масс-старт

Украинка шла по графику золотого Дмитрия Пидручного, но финишировала шестой с конца

Анастасия Меркушина. Фото: AFP

25-е место после "бронзы": Меркушина завалила масс-старт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cfb/cb4/5c8cfbcb44546.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cfb/cb4/5c8cfbcb44546.png 2019-03-17T15:05:00+02:00 Биатлон Украинка шла по графику золотого Дмитрия Пидручного, но финишировала шестой с конца

После сенсационной субботней "бронзы" в эстафете на еще одно чудо наших биатлонисток не хватило. Воскресный масс-старт, закрывавший женскую программу чемпионата мира в Эстерсунде, украинка Анастасия Меркушина провалила. В первую очередь из-за плохой стрельбы. На четырех огневых рубежах Настя допустила шесть промахов, и такое огромное количество штрафных кругов отбросило ее аж на 25-е место из 30 участниц с почти трехминутным отставанием от победительницы – итальянки Доротеи Вирер.

Масс-старт. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) 37:26,4 (0+0+0+2)

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +4,9 (0+0+1+1)

3. Дениз Херрманн (Германия) +15,4 (0+1+2+1)

...

25. Анастасия Меркушина (Украина) +2:52,9 (2+0+3+1)

Интересно, что Меркушина начала гонку так же, как и Дмитрий Пидручный свой золотой пасьют - с двух промахов. Но если Пидручный далее уже не мазал и финишировал первым, то Настя и на следующих рубежах продолжала стрелять "не в ту степь".

Сразу после субботней "бронзы" в эстафете отец и личный тренер Анастасии Меркушиной, Олег Меркушин, заявлял: "Надо будет попытаться отключиться от всех эмоций после церемонии награждения и попытаться уснуть. Потому что завтра в масс-старте тоже надо серьезно бороться". Однако, судя по всему, как следует Насте "отключиться" не удалось.

Как сообщалось ранее, шведская биатлонистка вышла на эстафету без винтовки.

Также сообщалось, что наши тренеры были сами в шоке от "бронзы" биатлонного ЧМ: "Ну кто бы поставил на это деньги?".

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