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Курьез с элементами скандала: белорусская биатлонистка закрывала российские мишени

17 января, 20:03

Резцова дважды стреляла по закрытой установке, но была не права

Кристина Резцова

Кристина Резцова / Фото: Instagram

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Неожиданный казус произошел с российской биатлонисткой Кристиной Резцовой на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. На третьем этапе женской эстафеты во время стрельбы стоя Резцова начала закрывать мишени слева направо, но к своему удивлению заметила, что они закрываются и справа налево. Ранее мы писали, что вместо пьедестала Украина в эстафете замкнула шестерку.

Оказалось, что стоявшая на соседнем коврике спортсменка из команды Беларуси стреляла не по своему щиту. В итоге, выстрелив три раза, Резцова увидела перед собой все пять закрытых мишеней на щите. А так как неиспользованных патронов оставаться не должно, растерявшаяся россиянка решила выстрелить в закрытую установку еще дважды.

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"Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Делаю второй — четвертый тоже закрылся. Как быстро сообразила, что делать в таком случае? Может, пару секунд думала и в итоге выстрелила. Попадать надо было именно в установку, иначе бы не засчитали", – рассказала Резцова.

Однако, по все тем же правилам, Кристины не должна была самостоятельно принимать решение в этой ситуации, ей следовало уведомить обо всем судью. В итоге сборная России заняла 11-е место в эстафете, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты.

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

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Эстафета сборная России сборная Беларуси Кубок мира по биатлону Рупольдинг

Источник: Чемпионат

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