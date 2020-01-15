"Любой фирмач лучшие лыжи дает своим топовым спортсменам": Пидгрушная – о спринте и Норвегии

Капитан сборной Украины рассказала, как допустила три промаха и почему так сильны Экхофф и компания

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная объяснила свое 40 место в спринте – на первом старте в Рупольдинге капитан нашей сборной допустила три промаха, но показала хорошую скорость ногами. Выиграла спринт в Баварии гонку норвежка Тирил Экхофф.

"Никаких завалов на стрельбе не было, – сразу подчеркнула Елена. – Вот, что я успела проанализировать: мне просто неплохо бежалось, и я начала бежать очень быстро. Скорости добавила и не сработала на стрельбе, не смогла соединить стрельбу и ход. Но такое тоже бывает. Хорошо, что это сегодня, а не на эстафете или чемпионате мира".

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Объяснила Пидгрушная и за счет чего в этом сезоне наблюдается тотальное преимущество биатлонисток из Норвегии. Напомним, что Экхофф – лидер Кубка мира и еще две ее подруги по команде держаться в топ-7.

"Почему норвежки настолько сильные? Мне кажется, здесь много ньюансов. Конечно, и лыжи, и спецодежда, комбинезоны, фармакология, смазка, – говорит украинка. – Опять же, есть лаборатории, которые разрабатывают всю эту смазку. Конечно, в первую очередь, они дают это своим командам. А только потом, после чемпионатов мира дают остальным. То есть со всем самым лучшим бегают ведущие команды. Конечно, у нас ребята сервисмены и руководство – они делают максимум, пробуют, тестируют, но они могут работать только с тем, что им продают. А есть много того, что нам не продают. Бывает, что явно какая-то команда выделяется: немцы, французы, норвежцы. Как бы мы хотели, но нам сложно с этим спорить. То же касается и лыж. Любой фирмач лучшие лыжи дает своим топовым спортсменам или своим странам. А уже потом, тем странам, которые в третьем, четвертом порядке в биатлоне или лыжных гонках. Так было и так будет. Мы пытаемся с этим бороться, не смотреть на это, терпеть и показывать результат, но, к сожалению, не всегда все работает".

Ранее мы писали, что украинские биатлонисты пробились на пьедестал этапа Кубка IBU.

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