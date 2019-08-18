Беременная олимпийская чемпионка по биатлону в деревне вышла замуж за молодого Егера

Надежда Скардино и Мартин Егер / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по биатлону в женской эстафетной гонке на Играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) Надежда Скардино вышла замуж. 34-летняя уроженка Санкт-Петербурга, выступавшая за Беларусь, сыграла свадьбу с 31-летним швейцарским биатлонистом Мартином Егером.

Церемония прошла в деревне Домашаны (Смолевичский район Минской области). Она велась на двух языках – русском и немецком. При этом невеста выходила замуж под знаменитую песню Hallelujah в исполнении группы Pentatonix. А на верхушке трех-ярусного свадебного торта были две изящные фигурки молодоженов.

Напомним, ранее стало известно, что пара ждет ребенка. Малыш должен родиться в конце осени.

Кроме "золота" Олимпиады-2014, Скардино завоевала "бронзу" на Играх-2014 в Сочи. Наивысшее достижение ее мужа Егера – "серебро" чемпионата мира среди юниоров.

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Напомним, 34-летняя Скардино завершила профессиональную карьеру в биатлоне в июне 2018 года. Ее вместе с Дарьей Домрачевой провожали из большого спорта во время выставочной "Гонки легенд" в Раубичах в феврале 2019-го.

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Известно, что своего будущего мужа - швейцарского биатлониста Мартина Ягера – Надежда Скардино повстречала на следующий день после получения золотой медали в 2018 году в Пхенчхане. Позже девушка призналась: "Счастлива, что могу находиться рядом, что мы планируем семью. С ним я чувствую себя комфортно. Это мой человек".

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