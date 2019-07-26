Дмитрий Пидручный шокировал всех новым образом
Спортсмен решился на кардинальное изменения имиджа
Чемпион мира-2019 в гонке преследования биатлонист Дмитрий Пидручный решил кардинально изменить стиль своей прически и побрился налысо. Соответствующее видео появилось в Instagram спортсмена.
Пидручного поддержали его друзья, которые сделали то же самое:
Дмитрий Пидручный уже готовится к новому сезону, но пока работает по индивидуальному плану.
Кстати, следователи назвали вероятную причины смерти восходящей звезды биатлона. В cледственном комитете РФ сообщили, что причиной гибели 17-летнего российского биатлониста Артемия Хасанкаева в аннексированном Крыму могла стать патология сердечно-сосудистой системы. По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.
Также мы писали, что на острове Мэн насмерть разбился очередной известный мотоциклист. Погибшему во время гонки на проклятой трассе англичанину Дейли Мэтисону было 27 лет. У него остались жена и дочка.
Смотрите, как Ольга Абрамова получила золото в спринтерской гонке:
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