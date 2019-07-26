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Дмитрий Пидручный шокировал всех новым образом

26 июля, 21:56

Спортсмен решился на кардинальное изменения имиджа

Дмитрий Пидручный с "золотом" чемпионата мира
Дмитрий Пидручный с "золотом" чемпионата мира. Фото: AFP

Чемпион мира-2019 в гонке преследования биатлонист Дмитрий Пидручный решил кардинально изменить стиль своей прически и побрился налысо. Соответствующее видео появилось в Instagram спортсмена.

Пидручного поддержали его друзья, которые сделали то же самое:

Дмитрий Пидручный уже готовится к новому сезону, но пока работает по индивидуальному плану.

Кстати, следователи назвали вероятную причины смерти восходящей звезды биатлона. В cледственном комитете РФ сообщили, что причиной гибели 17-летнего российского биатлониста Артемия Хасанкаева в аннексированном Крыму могла стать патология сердечно-сосудистой системы. По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Также мы писали, что на острове Мэн насмерть разбился очередной известный мотоциклист. Погибшему во время гонки на проклятой трассе англичанину Дейли Мэтисону было 27 лет. У него остались жена и дочка.

Смотрите, как Ольга Абрамова получила золото в спринтерской гонке:


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Тег прическа, биатлон, Дмитрий Пидручный

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Сегодня|Спорт

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