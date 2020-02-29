Без Джимы и Пидгрушной Украина не взяла медаль в спринте на чемпионате Европы по биатлону

В четырех предыдущих гонках чемпионата Европы по биатлону в Раубичах украинские биатлонисты брали по одной награде – сборная Украины даже завоевала "золото" в смешанной эстафете. Но в субботних спринтах эта медальная поступь прервалась. И если в мужской гонке это было не так уж и удивительно в виду отсутствия Пидручного и Примы, которые уехали в короткий отпуск домой, то в женской претендовали на подиум как сестры Семеренко, так и Анастасия Меркушина.

Отметим, что из-за болей в спине не вышла на старт Юлия Джима, а Елена Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в Беларуси. После первого огневого рубежа держалась в лидерах Валя Семеренко, но стрельба стоя у украинки не задалась. Два круга штрафа отправили ее бороться лишь за более выгодную позицию перед гонкой преследования и в итоге Валя финишировала седьмой. А по чистому ходу Семеренко – пятая среди участниц. Выиграла спринт шведка Элизабет Хогберг, которая идет второй в общем зачете Кубка IBU.

Элизабет Хогберг / Фото: IBU Реклама

Хороший шанс побороться за медали был у Анастасии Меркушиной, хоть она и уступала основным соперницам по скорости. Но зато украинка быстро работала на огневых рубеже. Однако стремясь сделать как можно быстрее первый выстрел на стойке, Настя промахнулась и перечеркнула надежды на медаль, прибежав на финиш шестой. Ноу Меркушиной есть все шансы бороться за призы в гонке преследования – завтра на дистанцию она уйдет с отставанием 45 секунд от лидера.

Спринт. Женщины

1. Элизабет Хогберг (Швеция, 1+0) – 22.39,6

2. Ида Лин (Норвегия, 0+0) +14,4

3. Ирина Кривко (Беларусь, 0+1) +15,9

...6. Анастасия Меркушина (0+1) +44,7

7. Валя Семеренко (0+2) +49,3

28. Юлия Журавок (0+1) +1.51,6

31. Вита Семеренко (1+2) +2.00,3

56. Дарья Блашко (0+1) +2.56,5

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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