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Разок пробежалась – и хватит: Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в Беларуси

27 февраля, 08:21

Украинская биатлонистка вернется в команду на седьмой этап Кубка мира

Четверг – второй соревновательный день на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. Сегодня состоятся две смешанные эстафеты: "одиночная" и более привычная, где за каждую команду побегут по двое мужчин и женщин. Вчера, как мы писали, что Пидручный стал третьим в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону.

Однако в следующих гонках еврофорума в Беларуси больше не выступит Елена Пидгрушная. Как сообщил тренер команды Валерий Лесников, капитан женской команды поедет на несколько дней домой. После отдыха тернополянка присоединится к сборной в Раубичах, чтобы со всеми вместе отправиться на следующий этапа Кубка мира в Чехию. Накануне Пидгрушная взяла "серебро" чемпионата Европы в суперспринте.

Сама спортсменка после вчерашнего успеха полушутя-полусерьезно так сказала:

"Нужно на несколько дней отвлечься, отдохнуть, возможно, домой съездить на пару дней. Стоит отдохнуть просто, ведь много было стресса, много волнений, ответственности, переживания для меня. Бегу и думаю: "Может, медаль, и, возможно, меня домой отпустят?"

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Беларусь биатлон Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону чемпионат Европы по биатлону

Источники: UA:Біатлон , biathlon.com.ua

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