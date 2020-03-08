Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Биатлонист Пидручный о массовом старте в Чехии: "На один промах меньше – и был бы в призах"

8 марта, 17:35

Вадим Авдасев

Украинец остался доволен гонкой, хотя и чувствовал некоторый осадок от выступления

В воскресенье в Новем Месте завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Украинец Дмитрий Пидручный финишировал четвертым в масс-старте в Чехии, всего пару секунд не дотянув до пьедестала.

После гонки тернополянин рассказал о своих ощущениях:

"Я не то, чтобы расстроен, но сегодня сложилась такая гонка, что реально можно было бороться за призы. На один штраф меньше – и стопроцентно был бы третьим. Но как уже сложилось. Рад, что сумел навязать борьбу всем соперникам. Большая заслуга в этом принадлежат нашим смазчикам, за что их благодарю. Чувствовалось, что у меня есть некоторое преимущество за счет лыж...

Немного не хватило сил побороться на последнем круге с Пайффером – на пределе своих возможностей шел. Утром было тяжело после субботней эстафеты. Голова болела, на пристрелке крутил поправки не в ту сторону (усмехается). Но в целом доволен четвертой позицией... Я в Чехии традиционно хорошо выступаю: трасса подходит мне по рельефу. Теперь нужно собраться с силами и отработать еще два этапа Кубка мира. Но перед этим слетаю в Киев на церемонию "Героев спортивного года". Посмотрим, как это на меня повлияет".

В тренде
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира

Напомним, накануне украинцы взяли "серебро" в мужской эстафете этапа Кубка мира в Чехии.

Смотрите, как Пидручный упал в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце-Антерсельве

Реклама

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуны
Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуныБиатлон
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой СемеренкоБиатлон
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мираБиатлон
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали "серебром" Кубка мира в ЧехииБиатлон
"Как секс без оргазма": биатлонисты в шоке от проведения Кубка мира без зрителей из-за коронавирусаБиатлон
Шла лидером, а осталась с
Шла лидером, а осталась с "деревом": сборная Украины проиграла Германии финиш эстафеты Кубка мираБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...