Биатлонист Пидручный о массовом старте в Чехии: "На один промах меньше – и был бы в призах"

В воскресенье в Новем Месте завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Украинец Дмитрий Пидручный финишировал четвертым в масс-старте в Чехии, всего пару секунд не дотянув до пьедестала.

После гонки тернополянин рассказал о своих ощущениях:

"Я не то, чтобы расстроен, но сегодня сложилась такая гонка, что реально можно было бороться за призы. На один штраф меньше – и стопроцентно был бы третьим. Но как уже сложилось. Рад, что сумел навязать борьбу всем соперникам. Большая заслуга в этом принадлежат нашим смазчикам, за что их благодарю. Чувствовалось, что у меня есть некоторое преимущество за счет лыж... Немного не хватило сил побороться на последнем круге с Пайффером – на пределе своих возможностей шел. Утром было тяжело после субботней эстафеты. Голова болела, на пристрелке крутил поправки не в ту сторону (усмехается). Но в целом доволен четвертой позицией... Я в Чехии традиционно хорошо выступаю: трасса подходит мне по рельефу. Теперь нужно собраться с силами и отработать еще два этапа Кубка мира. Но перед этим слетаю в Киев на церемонию "Героев спортивного года". Посмотрим, как это на меня повлияет". В тренде Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира

Напомним, накануне украинцы взяли "серебро" в мужской эстафете этапа Кубка мира в Чехии.

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