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Биатлонистка Елена Пидгрушная: "Я рада тому, как провела декабрьскую часть сезона"

22 декабря, 18:59

Капитан сборной Украины подвела итог выступлениям на трех этапах Кубка мира

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

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После трех этапов Кубка мира по биатлону выше всех в общем зачете находится капитан женской команды Елена Пидгрушная. Тернополянка занимает 17-е место – при том, что пропустила первый этап в Эстерсунде. В воскресенье Пидгрушная показала 19-й результат в гонке с массовым стартом в Анси.

Перед небольшим отдыхом Елена поделилась впечатлениями от декабрьских стартов:

"Я очень счастлива, все уже позади. Я думала, что в такую непростую погоду во Франции будет еще сложнее бежать, ожидала увидеть лыжню в ужасном состоянии, но нет. Не знаю, как организаторы в таких условиях готовили трассу, но она была твердой и довольно неплохой. В любом случае, мы рады, что закончился этот этап и часть сезона. Я очень довольна, потому что даже подумать не могла, что будут такие результаты и будет стабильность. Да, в стрельбе есть промахи, но, в целом, процент попадания довольно велик. Я рада тому, как я начала этот сезон".

Узнайте также расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020.

Уже более серьезно Пидгрушная поведала о промахах на стрельбе:

"У меня, что лежа, что стоя последние выстрелы сегодня летели мимо. Даже не знаю, в чем тут проблема. Поеду сейчас домой, вернусь – и будем тогда с тренером это все обсуждать и анализировать".

К слову, лучший в мужской команде, Дмитрий Пидручный, в общем зачете Кубка мира идет 18-м.

Смотрите, как Пидручный и Меркушина будут представлять Украину в Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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