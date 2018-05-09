Болгарская биатлонистка подрабатывает в Норвегии на сборе земляники
Стафани Попова выступала на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
Болгарская биатлонистка Стефани Попова сообщила, что во время межсезонья подрабатывает в Норвегии на сборе земляники. Попова живет в Неттерее вместе со своим норвежским бойфрендом.
"Во время тренировки увидела, как люди собирают землянику. Я остановилась и спросила, могу ли получить работу. Мне ответили, что могу попробовать, и сейчас я работаю здесь уже три года.
Я думаю, что сейчас, после Олимпиады, наступил хороший момент, чтобы завершить карьеру", – цитирует Попову NRK.
25-летняя Стефани Попова дебютировала на Кубке мира в 2012 году. На Играх-2018 она заняла 77-е место в индивидуальной гонке и 16-е место в составе эстафеты.
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