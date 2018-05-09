Болгарская биатлонистка подрабатывает в Норвегии на сборе земляники

Болгарская биатлонистка Стефани Попова сообщила, что во время межсезонья подрабатывает в Норвегии на сборе земляники. Попова живет в Неттерее вместе со своим норвежским бойфрендом.

"Во время тренировки увидела, как люди собирают землянику. Я остановилась и спросила, могу ли получить работу. Мне ответили, что могу попробовать, и сейчас я работаю здесь уже три года.

Я думаю, что сейчас, после Олимпиады, наступил хороший момент, чтобы завершить карьеру", – цитирует Попову NRK.

25-летняя Стефани Попова дебютировала на Кубке мира в 2012 году. На Играх-2018 она заняла 77-е место в индивидуальной гонке и 16-е место в составе эстафеты.

Ранее мы писали, что главным тренером сборной Украины стал манипулятор из России. С женской командой будет работать Андрей Прокунин.

Напомним, что капитан украинской команды Елена Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Правда, олимпийская чемпионка Игр-2014 уточнила, что в нашей команде таких спортсменов нет.