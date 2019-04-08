Часть ружья Лауры Далмайер продали с аукциона

За ложу биатлонистки покупатель выложил 5711 евро

Двукратная олимпийская чемпионка. Фото: AFP

Часть ружья Лауры Далмайер продали с аукциона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b62/73e/5cab6273e3aec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b62/73e/5cab6273e3aec.jpg 2019-04-08T18:03:59+03:00 Биатлон За ложу биатлонистки покупатель выложил 5711 евро

Ложа винтовки двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальайер продана на благотворительном аукционе. Лот был выставлен на крупнейшей платформе благотворительных аукционов United Charity. Ложа продана за 5711 евро покупателю из Людвигсбурга. Доходы от аукциона пойдут на программы по болезням сердца.

Ложа – деревянные или полимерные приклад и цевье на огнестрельном оружии.

"Лаура Далмайер – настоящая топ-спортсменка, я восхищаюсь ее страстью к спорту и естественностью", – заявил покупатель, который сообщил, что повесит ложу в фойе офиса своей компании.

INSTAGRAM 31 Бер 2019 р. о 1:27 PDT

С этой ложей немецкая биатлонистка 7 раз выиграла чемпионат мира и завоевала два золота в Пхенчхане-2018.

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Кстати, на том чемпионате мира в мужских соревнованиях первую золотую медаль в истории Украины завоевал Дмитрий Пидручный. Наш биатлонист выиграл гонку преследования.

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