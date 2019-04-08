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Часть ружья Лауры Далмайер продали с аукциона

Сегодня, 18:03

За ложу биатлонистки покупатель выложил 5711 евро

Двукратная олимпийская чемпионка
Двукратная олимпийская чемпионка. Фото: AFP
Часть ружья Лауры Далмайер продали с аукциона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b62/73e/5cab6273e3aec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b62/73e/5cab6273e3aec.jpg Биатлон За ложу биатлонистки покупатель выложил 5711 евро

Ложа винтовки двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальайер продана на благотворительном аукционе. Лот был выставлен на крупнейшей платформе благотворительных аукционов United Charity. Ложа продана за 5711 евро покупателю из Людвигсбурга. Доходы от аукциона пойдут на программы по болезням сердца.

Ложа – деревянные или полимерные приклад и цевье на огнестрельном оружии.

"Лаура Далмайер – настоящая топ-спортсменка, я восхищаюсь ее страстью к спорту и естественностью", – заявил покупатель, который сообщил, что повесит ложу в фойе офиса своей компании.

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С этой ложей немецкая биатлонистка 7 раз выиграла чемпионат мира и завоевала два золота в Пхенчхане-2018.

Ранее мы писали, что чемпион мира по биатлону тренируется в костюме динозавра. Итальянец Доминик Виндиш показал, как готовится к мировому первенству 2020 года.

Кстати, на том чемпионате мира в мужских соревнованиях первую золотую медаль в истории Украины завоевал Дмитрий Пидручный. Наш биатлонист выиграл гонку преследования.


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Тег аукцион, биатлонистка, Лаура Далмайер

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