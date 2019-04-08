Чемпион мира по биатлону тренируется в костюме динозавра

Итальянец Доминик Виндиш показал, как готовится к чемпионату мира

Доминик Виндиш на ЧМ-2019. Фото: AFP

Чемпион мира по биатлону тренируется в костюме динозавра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1a/87c/5cab1a87c8c95.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1a/87c/5cab1a87c8c95.jpg 2019-04-08T12:55:48+03:00 Биатлон Итальянец Доминик Виндиш показал, как готовится к чемпионату мира

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш провел тренировку в Антхольце в костюме динозавра. Спортсмен выполнил стрельбу из положения лежа и с трудом сумел подняться с коврика.

"Улучшаю свои стрелковые навыки к чемпионату мира 2020 года в Антхольце", – подписал видео Виндиш.

INSTAGRAM 7 Кві 2019 р. о 1:34 PDT

На чемпионате мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Доминик завоевал "золото" в масс-старте и "бронзу" в смешанной эстафете. 29-летний биатлонист является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игра. В Сочи и Пхенчхане Доминик завоевал "бронзу" в смешанной эстафете. На Олимпиаде 2018 года он также стал третьим в спринтерской гонке.

Ранее мы писали, что российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками из-за проблем с самореализацией. Под руководством Андрея Прокунина женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Кстати, на том чемпионате мира в мужских соревнованиях первую золотую медаль в истории Украины завоевал Дмитрий Пидручный. Наш биатлонист выиграл гонку преследования.

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