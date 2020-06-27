Чемпион мира по биатлону ссорился с водителями в Киеве, рассказывая правила дорожного движения

Знаменитый украинский биатлонист Дмитрий Пидручный принял участие в социальной акции, направленной на борьбу с нарушителями правил дорожного движения. Чемпион мира 2019 года не стеснялся указывать киевским водителям о том, что они не правы. А недавно украинские биатлонисты немного выровняли карпатские подъемы – так спортсмены весело поддерживают форму.

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Пидручный вместе с организаторами движения "Останови лося" обратил внимание на то, что в центре столицы водители очень часто паркуются на велосипедных дорожках. Биатлонист лично подходил к нарушителям, о чем рассказал на своей страничке в Facebook.

Интересно, что сам Дмитрий Пидручный является водителем. Кроме того, недавно он выставил на продажу свою машину – в связи с увеличением семьи. В начале года капитан сборной Украины по биатлону снова стал отцом. Теперь у него есть и сын, и дочь.

Ранее писали, что активисты борются с "героями парковки" мусорными пакетами.

Смотрите, как Дмитрий на велосипеде преодолевал грязь на грунтовых дорогах Украины

Дмитрий Пидручный катается на велосипеде Видео: Instagram

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